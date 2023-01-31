Летчики РФ над Харьковом верили в свою мифическую силу — командир батареи Бук

Как украинские зенитчики избавились от российских самолетов, которые весной летали над Харьковом роями, в интервью информагентству Минобороны «АрміяInform» рассказал командир зенитной ракетной батареи ЗРК «Бук М1» Сергей Щербак.

За восемь месяцев противовоздушных боев Щербак и его сослуживцы уничтожили 15 российских самолетов и 17 БПЛА. Сам Сергей награжден двумя орденами «За мужество». В начале полномасштабной войны Сергей Щербак был еще заместителем командира. Очищать украинское небо он начал на Харьковщине. Сюда прибыл в составе зенитного ракетного подразделения ЗРК «Бук М1».

«Здесь на мониторе информационной системы нам пришлось впервые увидеть «рой» самоуверенных российских летчиков в небе. Иногда это были группы более десяти самолетов. До нашего появления россияне здесь летали высоко – на высоте пяти километров. Они боялись переносных зенитно-ракетных комплексов, которые «достают» их на малых высотах. Бросали свои 500-килограммовые бомбы безнаказанно», – вспоминает защитник Украины.

Но для «Бука» как раз такие — летящие высоко — цели — самая подходящая добыча. Что и доказали украинские зенитчики, постепенно избавив Харьков от ужаса в небе.

Читайте также: Герой Украины на Харьковщине сбил 11 российских самолетов и два вертолета

«21 марта мы сбили свой первый самолет. Это невероятные ощущения. Пехота в радиообмене подтверждает: «Сбили, сбили, падает»! Что я думал тогда? Что, наконец, я выполнил свою главную обязанность перед страной — начал очищать родные небо и землю от агрессора. Мы открыли собственный счет уничтоженных оккупантов, которые прилетали убивать украинцев и чувствовали себя свободно в нашем небе. Мы лишили их покоя и уверенности навсегда. Я рад, что стал одним из тех, кто привил им другие ощущения – страха, ужаса и паники. 22 марта уничтожили еще два самолета и один беспилотный летательный аппарат. В общей сложности за март — семь российских «стервятников», – поделился Сергей Щербак.

По его словам, в первые дни появления батареи «Бук» на Харьковщине российские летчики еще считали, что им ничего не грозит.

«В первые дни нашей боевой работы они верили в свою мифическую силу и нашу слабость. Летели напролом. Мы их уничтожали. Интересно было слушать перехват их радиообменов, когда они искали своих сбитых приспешников: «Седьмой, седьмой, ты где»? А седьмой и пятый уже не будут отвечать, потому что еще несколько минут назад мы их полет прекратили. А вся группа этого не заметила. Бывало и наоборот. Сбитый летчик в радиообмене кричит, что самолет горит, матерится. Все остальные в этот момент, наверное, понимают, что охотиться могут не только они, но и на них», – рассказал Щербак.

После того как летать над Харьковом россиянам «расхотелось», командир батареи и начальник командирской боевой службы возглавил дивизион и начал выполнять боевые задания в другом районе. А Сергея Щербака назначили командиром батареи. В Харьковской области – в районах Балаклеи, Изюма, Купянска – его боевой расчет за восемь месяцев работы приземлил 32 цели. Это 15 самолетов и 17 беспилотников врага.

«Нам удалось сохранить вооружение. Мы получаем технику. Противовоздушная оборона становится плотнее, преодолеть ее врагу будет все труднее и труднее, – заверяет защитник Украины. – И конечно, самое главное — у нас все больше и больше зенитчиков, которые умеют и стремятся избивать захватчиков. У нас есть огромный опыт. «Прокачали свои скилы», так сказать, до высокого уровня. Весной ко мне в батарею прибыл служить лейтенант, выпускник Харьковского национального университета Воздушных сил 2022 года. Он быстро стал в строй и вскоре в составе боевого обслуживания уничтожил свою первую цель — российский БПЛА. Это уже его опыт. Он уже почувствовал свои собственные эмоции победы, понял, что дается она тяжелым трудом. Мы доведем это дело до конца — выгоним оккупантов, вернем украинцам мирное небо».