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Льотчики РФ над Харковом вірили у свою міфічну силу – командир батареї “Бук”

Інтерв'ю 12:04   31.01.2023
Оксана Горун
Льотчики РФ над Харковом вірили у свою міфічну силу – командир батареї “Бук”

Як українські зенітники позбулися російських літаків, які навесні літали над Харковом “роями”, в інтерв’ю інформагентству Міноборони “АрміяInform” розповів командир зенітної ракетної батареї ЗРК “Бук М1” Сергій Щербак.

За вісім місяців протиповітряних боїв Щербак та його товариші по службі знищили 15 російських літаків і 17 БПЛА. Сам Сергій нагороджений двома орденами “За мужність”. На початку повномасштабної війни Сергій Щербак був ще заступником командира. Очищати українське небо він розпочав на Харківщині. Сюди прибув у складі зенітного ракетного підрозділу ЗРК “Бук М1”.

“Тут на моніторі інформаційної системи нам довелося вперше побачити “рій” самовпевнених російських льотчиків у небі. Іноді це були групи більше як десяти літаків. До нашої появи росіяни тут літали високо  на висоті 5 кілометрів. Вони боялися переносних зенітно-ракетних комплексів, які “дістають” їх на малих висотах. Кидали свої 500-кілограмові бомби безкарно”, – згадує захисник України.

Але для “Бука” якраз такі ті, що летять високо, цілі найкращі. Що й довели українські зенітники, поступово позбавивши Харків жаху в небі.

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“21 березня ми збили свій перший літак. Це неймовірні відчуття. Піхота в радіообміні підтверджує: “Збили, збили, падає”! Що я думав у цей момент? Що нарешті я виконав свій головний обов’язок перед країною  почав очищувати рідні небо й землю від агресора. Ми відкрили власний рахунок знищених окупантів, які прилітали вбивати українців і почувалися вільно в нашому небі. Ми позбавили їх спокою та впевненості назавжди. Я радий, що став одним із тих, хто прищепив їм інші відчуття  страху, жаху й паніки. Двадцять другого березня знищили ще два літаки та один безпілотний літальний апарат. Загалом за березень  сім російських “стерв’ятників”, – поділився Сергій Щербак.

Сергій Щербак – командир батареї Бук

За його словами, у перші дні появи батареї “Бук” на Харківщині російські льотчики ще вважали, що їм нічого не загрожує.

“У перші дні нашої бойової роботи вони вірили у свою міфічну силу й нашу слабкість. Летіли напролом. Ми їх нищили,  розповідає Сергій.  Цікаво було слухати перехоплення їхніх радіообмінів, коли вони шукали своїх збитих поплічників: “Сьомий, сьомий, ти де”? А “сьомий” і “п’ятий” уже не відповідатимуть, бо ще декілька хвилин тому ми їхній політ припинили. А вся група цього й не помітила. Бувало й навпаки. Збитий льотчик у радіообміні кричить, що літак горить, матюкається. Всі інші в цю мить, напевно, розуміють, що полювати можуть не лише вони, а й на них”, – розповів Щербак.

Зенітники, які збивали російські літаки над Харковом навесні

Після того, як літати над Харковом росіянам “розхотілося”, командир батареї та начальник командирської бойової служби очолив дивізіон і почав виконувати бойові завдання в іншому районі. А Сергія Щербака призначили командиром батареї. У Харківській області – у районах Балаклії, Ізюму, Куп’янська – його бойовий розрахунок за вісім місяців роботи приземлив 32 цілі. Це 15 літаків та 17 безпілотників ворога.

Сергій Щербак – командир батареї Бук 2

“Нам вдалося зберегти озброєння. Ми отримуємо техніку. Протиповітряна оборона стає щільнішою, подолати її ворогові буде все важче і важче, – запевняє захисник України. – Нам вдалося зберегти озброєння. Ми отримуємо техніку. Протиповітряна оборона стає щільнішою, подолати її ворогу буде дедалі важче й важче. І звичайно, найголовніше — ми маємо дедалі більше й більше зенітників, які вміють і прагнуть бити загарбників. Ми маємо величезний досвід. “Прокачали свої скіли”, так би мовити, до високого рівня. Навесні до мене в батарею прибув служити лейтенант, випускник Харківського національного університету Повітряних Сил 2022 року. Він швидко став до строю й невдовзі у складі бойової обслуги знищив свою першу ціль — російський БПЛА. Це вже його досвід. Він уже відчув свої власні емоції перемоги, зрозумів, що дається вона важкою працею. Ми доведемо цю справу до кінця — виженемо окупантів, повернемо українцям мирне небо”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Інтерв'ю, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як українські зенітники позбулися російських літаків, які навесні літали над Харковом “роями”, в інтерв’ю інформагентству Міноборони “АрміяInform” розповів командир зенітної ракетної батареї ЗРК “Бук М1” Сергій Щербак".