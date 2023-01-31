Льотчики РФ над Харковом вірили у свою міфічну силу – командир батареї “Бук”

Як українські зенітники позбулися російських літаків, які навесні літали над Харковом “роями”, в інтерв’ю інформагентству Міноборони “АрміяInform” розповів командир зенітної ракетної батареї ЗРК “Бук М1” Сергій Щербак.

За вісім місяців протиповітряних боїв Щербак та його товариші по службі знищили 15 російських літаків і 17 БПЛА. Сам Сергій нагороджений двома орденами “За мужність”. На початку повномасштабної війни Сергій Щербак був ще заступником командира. Очищати українське небо він розпочав на Харківщині. Сюди прибув у складі зенітного ракетного підрозділу ЗРК “Бук М1”.

“Тут на моніторі інформаційної системи нам довелося вперше побачити “рій” самовпевнених російських льотчиків у небі. Іноді це були групи більше як десяти літаків. До нашої появи росіяни тут літали високо — на висоті 5 кілометрів. Вони боялися переносних зенітно-ракетних комплексів, які “дістають” їх на малих висотах. Кидали свої 500-кілограмові бомби безкарно”, – згадує захисник України.

Але для “Бука” якраз такі — ті, що летять високо, — цілі — найкращі. Що й довели українські зенітники, поступово позбавивши Харків жаху в небі.

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“21 березня ми збили свій перший літак. Це неймовірні відчуття. Піхота в радіообміні підтверджує: “Збили, збили, падає”! Що я думав у цей момент? Що нарешті я виконав свій головний обов’язок перед країною — почав очищувати рідні небо й землю від агресора. Ми відкрили власний рахунок знищених окупантів, які прилітали вбивати українців і почувалися вільно в нашому небі. Ми позбавили їх спокою та впевненості назавжди. Я радий, що став одним із тих, хто прищепив їм інші відчуття — страху, жаху й паніки. Двадцять другого березня знищили ще два літаки та один безпілотний літальний апарат. Загалом за березень — сім російських “стерв’ятників”, – поділився Сергій Щербак.

За його словами, у перші дні появи батареї “Бук” на Харківщині російські льотчики ще вважали, що їм нічого не загрожує.

“У перші дні нашої бойової роботи вони вірили у свою міфічну силу й нашу слабкість. Летіли напролом. Ми їх нищили, — розповідає Сергій. — Цікаво було слухати перехоплення їхніх радіообмінів, коли вони шукали своїх збитих поплічників: “Сьомий, сьомий, ти де”? А “сьомий” і “п’ятий” уже не відповідатимуть, бо ще декілька хвилин тому ми їхній політ припинили. А вся група цього й не помітила. Бувало й навпаки. Збитий льотчик у радіообміні кричить, що літак горить, матюкається. Всі інші в цю мить, напевно, розуміють, що полювати можуть не лише вони, а й на них”, – розповів Щербак.

Після того, як літати над Харковом росіянам “розхотілося”, командир батареї та начальник командирської бойової служби очолив дивізіон і почав виконувати бойові завдання в іншому районі. А Сергія Щербака призначили командиром батареї. У Харківській області – у районах Балаклії, Ізюму, Куп’янська – його бойовий розрахунок за вісім місяців роботи приземлив 32 цілі. Це 15 літаків та 17 безпілотників ворога.

“Нам вдалося зберегти озброєння. Ми отримуємо техніку. Протиповітряна оборона стає щільнішою, подолати її ворогові буде все важче і важче, – запевняє захисник України. – Нам вдалося зберегти озброєння. Ми отримуємо техніку. Протиповітряна оборона стає щільнішою, подолати її ворогу буде дедалі важче й важче. І звичайно, найголовніше — ми маємо дедалі більше й більше зенітників, які вміють і прагнуть бити загарбників. Ми маємо величезний досвід. “Прокачали свої скіли”, так би мовити, до високого рівня. Навесні до мене в батарею прибув служити лейтенант, випускник Харківського національного університету Повітряних Сил 2022 року. Він швидко став до строю й невдовзі у складі бойової обслуги знищив свою першу ціль — російський БПЛА. Це вже його досвід. Він уже відчув свої власні емоції перемоги, зрозумів, що дається вона важкою працею. Ми доведемо цю справу до кінця — виженемо окупантів, повернемо українцям мирне небо”.