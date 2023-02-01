Трое раненых, десяток разбитых домов: сводка начальника Харьковского гарнизона

Трое гражданских пострадали в Харьковской области в результате обстрелов армии РФ 1 февраля, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Также, по его данным, разрушениям подверглись десять жилых домов и частное предприятие.

Мельник рассказал, что сегодня под огнем оккупантов оказались Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бударки, Двуречная, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Замост и Песчаное.

Как сообщали в облпрокуратуре, 1 февраля около 10:00 оккупанты обстреляли село Замост Купянского района из РСЗО, вследствие чего получил ранение 66-летний гражданский.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 7:30 1 февраля враг в очередной раз обстрелял город Купянск — 60-летний мужчина был госпитализирован с осколочным ранением.