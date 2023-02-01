Live
  • Четверг 02.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Трое раненых, десяток разбитых домов: сводка начальника Харьковского гарнизона

Происшествия 22:16   01.02.2023
Елена Нагорная
Трое раненых, десяток разбитых домов: сводка начальника Харьковского гарнизона

Трое гражданских пострадали в Харьковской области в результате обстрелов армии РФ 1 февраля, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Также, по его данным, разрушениям подверглись десять жилых домов и частное предприятие.

Мельник рассказал, что сегодня под огнем оккупантов оказались Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцово, Волчанск, Бударки, Двуречная, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Замост и Песчаное.

Как сообщали в облпрокуратуре, 1 февраля около 10:00 оккупанты обстреляли село Замост Купянского района из РСЗО, вследствие чего получил ранение 66-летний гражданский.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 7:30 1 февраля враг в очередной раз обстрелял город Купянск — 60-летний мужчина был госпитализирован с осколочным ранением.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:57
135 разбитых обстрелами домов восстановили в Харькове в 2022 году — Терехов
10:22
Под Харьковом устанавливают модульные дома для оставшихся без жилья
19:21
Три десятка домов повреждены обстрелами на Харьковщине сегодня — Мельник
11:39
Как отстраивают разбитые дома на улице Драгоманова и проспекте Гагарина (фото)
08:42
На Северной Салтовке взялись за ремонт трех разбитых девятиэтажек (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трое раненых, десяток разбитых домов: сводка начальника Харьковского гарнизона»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 22:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое гражданских пострадали в Харьковской области в результате обстрелов армии РФ 1 февраля, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".