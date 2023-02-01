Троє поранених, десяток розбитих домів: дані начальника Харківського гарнізону
Троє цивільних постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів армії РФ 1 лютого, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Також, за його даними, руйнувань зазнали десять житлових будинків і приватне підприємство.
Мельник розповів, що сьогодні під вогнем окупантів опинилися Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Заміст та Піщане.
Як повідомляли в облпрокуратурі, 1 лютого близько 10:00 окупанти обстріляли село Заміст Куп’янського району з РСЗВ, внаслідок чого отримав поранення 66-річний цивільний.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 7:30 1 лютого ворог вчергове обстріляв місто Куп’янськ – 60-річного чоловіка ушпиталили з осколковим пораненням.
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Ви читали новину: «Троє поранених, десяток розбитих домів: дані начальника Харківського гарнізону»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 22:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє цивільних постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів армії РФ 1 лютого, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".