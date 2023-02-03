Синегубов: В Харьковской области около 18 тысяч разрушенных объектов

В Харьковской области в результате обстрелов разрушено или пострадало около 8 тысяч зданий из жилого фонда, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

К сожалению, количество разрушений постоянно растет, отметил начальник ХОВА.

«Мы ведем электронную базу под эгидой Офиса Президента. Уже насчитывается около 18 тысяч объектов в этой базе. Около 8000 – это жилищный фонд, 4000 – это многоэтажки, которые полностью разрушены или повреждены и 4000 – это частный жилой фонд, включая Харьков и Харьковскую область. Это частные жилые дома. обследуем каждое такое здание и заносим в электронную базу», – рассказал Синегубов.