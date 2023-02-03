Синегубов: В Харьковской области около 18 тысяч разрушенных объектов
В Харьковской области в результате обстрелов разрушено или пострадало около 8 тысяч зданий из жилого фонда, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
К сожалению, количество разрушений постоянно растет, отметил начальник ХОВА.
«Мы ведем электронную базу под эгидой Офиса Президента. Уже насчитывается около 18 тысяч объектов в этой базе. Около 8000 – это жилищный фонд, 4000 – это многоэтажки, которые полностью разрушены или повреждены и 4000 – это частный жилой фонд, включая Харьков и Харьковскую область. Это частные жилые дома. обследуем каждое такое здание и заносим в электронную базу», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 12:23;
Корреспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате обстрелов разрушено или пострадало около 8 тысяч зданий из жилого фонда, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".