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Синегубов: В Харьковской области около 18 тысяч разрушенных объектов

Общество 12:23   03.02.2023
Оксана Якушко
Павло Веліцький
Синегубов: В Харьковской области около 18 тысяч разрушенных объектов

В Харьковской области в результате обстрелов разрушено или пострадало около 8 тысяч зданий из жилого фонда, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

К сожалению, количество разрушений постоянно растет, отметил начальник ХОВА.

«Мы ведем электронную базу под эгидой Офиса Президента. Уже насчитывается около 18 тысяч объектов в этой базе. Около 8000 – это жилищный фонд, 4000 – это многоэтажки, которые полностью разрушены или повреждены и 4000 – это частный жилой фонд, включая Харьков и Харьковскую область. Это частные жилые дома. обследуем каждое такое здание и заносим в электронную базу», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко, Павло Веліцький

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате обстрелов разрушено или пострадало около 8 тысяч зданий из жилого фонда, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".