Синєгубов: На Харківщині близько 18 тисяч зруйнованих об’єктів
На Харківщині внаслідок обстрілів зруйновано або постраждало близько 8 тисяч будівель із житлового фонду, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На жаль, кількість руйнувань постійно зростає, наголосив начальник ХОВА.
«Ми ведемо електронну базу під егідою Офісу Президента. Наразі вже нараховується близько 18 тисяч об’єктів у цій базі. Біля 8000 – це житловий фонд, 4000 – це багатоповерхівки, які або повністю зруйновано або пошкоджено й 4000 – це приватний житловий фонд, включаючи Харків та Харківську область. Це приватні житлові будинки. Ми обстежуємо кожну таку будівлю та заносимо в електронну базу», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 12:23;
Кореспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок обстрілів зруйновано або постраждало близько 8 тисяч будівель із житлового фонду, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".