Смертельный обстрел Харьковщины: в ГСЧС показали фото с места удара
Во время утреннего обстрела Харьковщины армией РФ в городе Барвенково погибли двое братьев, их отца вытащили из-под завалов. Спасатели опубликовали фото того, что осталось от дома семьи.
Обломки кирпича, досок, земля и воронка от вражеского снаряда — это все, что осталось от частного дома в Барвенково.
Около 4:30 утра 3 февраля по дому ударил российский снаряд. На данный момент ни в ГСЧС, ни в ХОВА не уточнили, чем именно били оккупанты по отдаленному от линии фронта населенному пункту.
На месте погибли двое братьев 42 и 49 лет. Их 70-летнего отца спасатели вытащили из-под завалов живым.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время утреннего обстрела Харьковщины армией РФ в городе Барвенково погибли двое братьев, их отца вытащили из-под завалов. Спасатели опубликовали фото того, что осталось от дома семьи".