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Смертельный обстрел Харьковщины: в ГСЧС показали фото с места удара

Происшествия 09:00   03.02.2023
Оксана Горун
Смертельный обстрел Харьковщины: в ГСЧС показали фото с места удара

Во время утреннего обстрела Харьковщины армией РФ в городе Барвенково погибли двое братьев, их отца вытащили из-под завалов. Спасатели опубликовали фото того, что осталось от дома семьи.

Обломки кирпича, досок, земля и воронка от вражеского снаряда — это все, что осталось от частного дома в Барвенково.

Последствия обстрела Барвенкового 3 февраля 2023 3

Около 4:30 утра 3 февраля по дому ударил российский снаряд. На данный момент ни в ГСЧС, ни в ХОВА не уточнили, чем именно били оккупанты по отдаленному от линии фронта населенному пункту.

Последствия обстрела Барвенкового 3 февраля 2023

На месте погибли двое братьев 42 и 49 лет. Их 70-летнего отца спасатели вытащили из-под завалов живым.

Последствия обстрела Барвенкового 3 февраля 2023 2

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время утреннего обстрела Харьковщины армией РФ в городе Барвенково погибли двое братьев, их отца вытащили из-под завалов. Спасатели опубликовали фото того, что осталось от дома семьи".