Смертельный обстрел Харьковщины: в ГСЧС показали фото с места удара

Во время утреннего обстрела Харьковщины армией РФ в городе Барвенково погибли двое братьев, их отца вытащили из-под завалов. Спасатели опубликовали фото того, что осталось от дома семьи.

Обломки кирпича, досок, земля и воронка от вражеского снаряда — это все, что осталось от частного дома в Барвенково.

Около 4:30 утра 3 февраля по дому ударил российский снаряд. На данный момент ни в ГСЧС, ни в ХОВА не уточнили, чем именно били оккупанты по отдаленному от линии фронта населенному пункту.

На месте погибли двое братьев 42 и 49 лет. Их 70-летнего отца спасатели вытащили из-под завалов живым.