Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару

Під час ранкового обстрілу Харківщини армією РФ у місті Барвінкове загинули двоє братів, їхнього батька витягли з-під завалів. Рятувальники опублікували фото того, що лишилося від будинку сім’ї.

Уламки цегли, дощок, земля та вирва від ворожого снаряда – це все, що залишилося від приватного будинку в Барвінковому.

Близько 4:30 ранку 3 лютого по будинку вдарив російський снаряд. На цей час ні в ДСНС, ні в ХОВА не уточнили, чим саме били окупанти по віддаленому від лінії фронту населеному пункту.

На місці загинули двоє братів 42 та 49 років. Їхнього 70-річного батька рятувальники витягли з-під завалів живим.