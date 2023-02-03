Live
  • П’ятниця 03.02.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару

Події 09:00   03.02.2023
Оксана Горун
Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару

Під час ранкового обстрілу Харківщини армією РФ у місті Барвінкове загинули двоє братів, їхнього батька витягли з-під завалів. Рятувальники опублікували фото того, що лишилося від будинку сім’ї.

Уламки цегли, дощок, земля та вирва від ворожого снаряда – це все, що залишилося від приватного будинку в Барвінковому.

Наслідки обстрілу Барвінкового 3 лютого 2023 3

Близько 4:30 ранку 3 лютого по будинку вдарив російський снаряд. На цей час ні в ДСНС, ні в ХОВА не уточнили, чим саме били окупанти по віддаленому від лінії фронту населеному пункту.

Наслідки обстрілу Барвінкового 3 лютого 2023

На місці загинули двоє братів 42 та 49 років. Їхнього 70-річного батька рятувальники витягли з-під завалів живим.

Наслідки обстрілу Барвінкового 3 лютого 2023 2

Читайте також:  На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей, одного врятували з-під завалів

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:14
Ракетний удар по Барвінковому: стало відомо, в якому стані постраждалий
09:44
Смертельний обстріл Харківщини: поліція повідомила, чим били по Барвінковому
09:00
Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару
08:20
Загинули два брати, батько вижив- Синєгубов про смертельний обстріл Харківщини
08:04
На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей, одного врятували з-під завалів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ранкового обстрілу Харківщини армією РФ у місті Барвінкове загинули двоє братів, їхнього батька витягли з-під завалів. Рятувальники опублікували фото того, що лишилося від будинку сім’ї".