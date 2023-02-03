Смертельний обстріл Харківщини: у ДСНС показали фото з місця удару
Під час ранкового обстрілу Харківщини армією РФ у місті Барвінкове загинули двоє братів, їхнього батька витягли з-під завалів. Рятувальники опублікували фото того, що лишилося від будинку сім’ї.
Уламки цегли, дощок, земля та вирва від ворожого снаряда – це все, що залишилося від приватного будинку в Барвінковому.
Близько 4:30 ранку 3 лютого по будинку вдарив російський снаряд. На цей час ні в ДСНС, ні в ХОВА не уточнили, чим саме били окупанти по віддаленому від лінії фронту населеному пункту.
На місці загинули двоє братів 42 та 49 років. Їхнього 70-річного батька рятувальники витягли з-під завалів живим.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ранкового обстрілу Харківщини армією РФ у місті Барвінкове загинули двоє братів, їхнього батька витягли з-під завалів. Рятувальники опублікували фото того, що лишилося від будинку сім’ї".