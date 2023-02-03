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Танковая Железная бригада на Харьковщине получила квадрокоптеры от Новой почты

Общество 16:15   03.02.2023
Елена Нагорная
Танковая Железная бригада на Харьковщине получила квадрокоптеры от Новой почты

Квадрокоптеры Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним доставили в Харьковскую область. Как танкисты будут использовать оборудование, — в сюжете МГ «Объектив».

С началом войны квадрокоптеры стали одними из самых востребованных вещей среди военных.

позывной «Зверобой», командир танковой роты 3-й отдельной танковой Железной бригады
Они очень важны для корректировки огня, обнаружения целей. Прежде всего, до начала работы. Потому что мы ограничены, к сожалению, в боеприпасах и мы не можем работать так, как работают россияне и накрывать площадями. А работаем конкретно по целям.у

«Новая почта» закупила и доставила в Харьковскую область партию квадрокоптеров Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним. Также «Новая почта» передала защитникам генераторы Makute, которые особенно нужны на передовой. Общая сумма закупки составила 2,7 миллиона гривен. Оборудование компания передала 3-й отдельной танковой Железной бригаде.

Роман Шеремет, командир 3-й отдельной танковой Железной бригады
Большой вклад в нашу борьбу и быструю победу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Квадрокоптеры Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним доставили в Харьковскую область. Как танкисты будут использовать оборудование, — в сюжете МГ «Объектив».".