Танковая Железная бригада на Харьковщине получила квадрокоптеры от Новой почты
Квадрокоптеры Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним доставили в Харьковскую область. Как танкисты будут использовать оборудование, — в сюжете МГ «Объектив».
С началом войны квадрокоптеры стали одними из самых востребованных вещей среди военных.
позывной «Зверобой», командир танковой роты 3-й отдельной танковой Железной бригады
Они очень важны для корректировки огня, обнаружения целей. Прежде всего, до начала работы. Потому что мы ограничены, к сожалению, в боеприпасах и мы не можем работать так, как работают россияне и накрывать площадями. А работаем конкретно по целям.у
«Новая почта» закупила и доставила в Харьковскую область партию квадрокоптеров Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним. Также «Новая почта» передала защитникам генераторы Makute, которые особенно нужны на передовой. Общая сумма закупки составила 2,7 миллиона гривен. Оборудование компания передала 3-й отдельной танковой Железной бригаде.
Роман Шеремет, командир 3-й отдельной танковой Железной бригады
Большой вклад в нашу борьбу и быструю победу.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 16:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Квадрокоптеры Dji Mavic 3 Enterprise Series и батареи к ним доставили в Харьковскую область. Как танкисты будут использовать оборудование, — в сюжете МГ «Объектив».".