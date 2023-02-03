Танкова Залізна бригада на Харківщині отримала квадрокоптери від Нової пошти

Квадрокоптери Dji Mavic 3 Enterprise Series та батареї до них доправили в Харківську область. Як танкісти використовуватимуть обладнання — у сюжеті МГ “Об’єктив”.

З початком війни квадрокоптери стали одними з найбільш затребуваних речей серед військових.

позивний “Звіробій”, командир танкової роти 3-ї окремої танкової Залізної бригади

Вони дуже важливі для коригування вогню, виявлення цілей. Насамперед до початку роботи. Тому що ми обмежені, на жаль, в боєприпасах і ми не можемо працювати так, як працюють росіяни та накривати площами. А працюємо конкретно по цілях.



“Нова пошта” закупила і доправила в Харківську область партію квадрокоптерів Dji Mavic 3 Enterprise Series і батареї до них. Також “Нова пошта” передала захисникам генератори Makute, які особливо потрібні на передовій. Загальна сума закупівлі склала 2,7 мільйона гривень. Обладнання компанія передала 3-й окремій танковій Залізній бригаді.

Роман Шеремет, командир 3-ї окремої танкової Залізної бригади

Великий внесок у нашу боротьбу і найшвидшу перемогу.