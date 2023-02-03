Задушил родного брата: в Харькове арестовали подозреваемого
Братоубийство в Харькове случилось 31 января, сообщила прокуратура.
«В Харькове 31 января 2023 года подозреваемый находился в квартире вместе со своим братом. Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными оскорблениями, и в ход пошли кулаки. Подозреваемый кинул своего брата на диван и задушил», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, сейчас 32-летний мужчина — под стражей. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства. Досудебное расследование проводит полиция.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Братоубийство в Харькове случилось 31 января, сообщила прокуратура".