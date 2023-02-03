Задушил родного брата: в Харькове арестовали подозреваемого

Братоубийство в Харькове случилось 31 января, сообщила прокуратура.

«В Харькове 31 января 2023 года подозреваемый находился в квартире вместе со своим братом. Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными оскорблениями, и в ход пошли кулаки. Подозреваемый кинул своего брата на диван и задушил», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, сейчас 32-летний мужчина — под стражей. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства. Досудебное расследование проводит полиция.

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