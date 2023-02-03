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Задушил родного брата: в Харькове арестовали подозреваемого

Происшествия 10:12   03.02.2023
Оксана Горун
Задушил родного брата: в Харькове арестовали подозреваемого

Братоубийство в Харькове случилось 31 января, сообщила прокуратура.

«В Харькове 31 января 2023 года подозреваемый находился в квартире вместе со своим братом. Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений, впрочем, последний конфликт не ограничился взаимными оскорблениями, и в ход пошли кулаки. Подозреваемый кинул своего брата на диван и задушил», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, сейчас 32-летний мужчина — под стражей. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства. Досудебное расследование проводит полиция.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Братоубийство в Харькове случилось 31 января, сообщила прокуратура".