Задушив рідного брата: в Харкові заарештували підозрюваного
Братовбивство в Харкові трапилося 31 січня, повідомила прокуратура.
“У Харкові 31 січня 2023 року підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом. Між чоловіками часто виникали словесні суперечки через побутові непорозуміння, втім, останній конфлікт не обмежився взаємними образами, і в хід пішли кулаки. Підозрюваний кинув свого брата на диван та задушив”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За інформацією прокурорів, зараз 32-річний чоловік – під вартою. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства. Досудове розслідування проводить поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Братовбивство в Харкові трапилося 31 січня, повідомила прокуратура".