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Задушив рідного брата: в Харкові заарештували підозрюваного

Події 10:12   03.02.2023
Оксана Горун
Задушив рідного брата: в Харкові заарештували підозрюваного

Братовбивство в Харкові трапилося 31 січня, повідомила прокуратура.

“У Харкові 31 січня 2023 року підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом. Між чоловіками часто виникали словесні суперечки через побутові непорозуміння, втім, останній конфлікт не обмежився взаємними образами, і в хід пішли кулаки. Підозрюваний кинув свого брата на диван та задушив”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, зараз 32-річний чоловік – під вартою. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства. Досудове розслідування проводить поліція.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Братовбивство в Харкові трапилося 31 січня, повідомила прокуратура".