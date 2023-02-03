Задушив рідного брата: в Харкові заарештували підозрюваного

Братовбивство в Харкові трапилося 31 січня, повідомила прокуратура.

“У Харкові 31 січня 2023 року підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом. Між чоловіками часто виникали словесні суперечки через побутові непорозуміння, втім, останній конфлікт не обмежився взаємними образами, і в хід пішли кулаки. Підозрюваний кинув свого брата на диван та задушив”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, зараз 32-річний чоловік – під вартою. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства. Досудове розслідування проводить поліція.