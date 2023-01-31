Російський військовий убив та розчленував фермера на Харківщині

“Освободителя”, який вчинив воєнний злочин на Харківщині, ідентифікували. Прокурори повідомили подробиці про підозрюваного.

“31 липня 2022 року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку родом з Курської області РФ разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у с. Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його “Вуйком”. Військовий вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли фермер підійшов до нього, військовий вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці“, – повідомили подробиці вбивства у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

На цьому російський “освободитель” не зупинився. Він розчленував тіло своєї жертви та поклав частину останків в автомобіль, на якому приїхали окупанти, а потім підпалив. Решту фрагментів тіла фермера окупант викинув дорогою до села Вишневе Куп’янського району.

У СБУ уточнили, що підозрюваний – 35-річний Віталій Піддубний.

“Воєнним злочинцем виявився 35-річний громадянин росії, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку зс рф, мешканець Курської області Віталій Піддубний. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп’янського району та міста Балаклія на Харківщини” – повідомила пресслужба СБУ.

Військовослужбовцю РФ заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Решту російських військових, причетних до скоєння злочину, встановлюють.