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Российский военный убил и расчленил фермера на Харьковщине

Происшествия 11:16   31.01.2023
Оксана Горун
Российский военный убил и расчленил фермера на Харьковщине

«Освободителя», совершившего военное преступление на Харьковщине, идентифицировали. Прокуроры сообщили подробности о подозреваемом.

«31 июля 2022 военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка родом из Курской области РФ вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района, владельцем которого был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его «Вуйком». Военный вышел из автомобиля и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда фермер подошел к нему, военный выстрелил ему в голову», — сообщили подробности убийства в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.

На этом российский «освободитель» не остановился. Он расчленил тело своей жертвы и положил часть останков в автомобиль, на котором приехали оккупанты, а затем поджег. Остальные фрагменты тела фермера оккупант выбросил по дороге в село Вишневое Купянского района.

В СБУ уточнили, что подозреваемый — 35-летний Виталий Поддубный.

» Военным преступником оказался 35-летний гражданин россии, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка из россии, житель Курской области Виталий Поддубный. Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея на Харьковщине», — сообщила пресс-служба СБУ.

Российский военный убил фермера на Харьковщине и расчленил тело 2

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Военнослужащему РФ заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Остальных российских военных, причастных к совершению преступления, устанавливают.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Освободителя», совершившего военное преступление на Харьковщине, идентифицировали. Прокуроры сообщили подробности о подозреваемом".