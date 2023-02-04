В Двуречной армия РФ обстреляла больницу, а в Волчанске — детсад — ГСЧС

За прошедшие сутки бойцы ГСЧС в Харьковской области 8 раз выезжали на места попадания вражеских боеприпасов. Пожаров в результате обстрелов не было, как и пострадавших.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС, в городе Волчанск повреждены частные домовладения и дошкольное учебное заведение.

В поселке Двуречная боеприпас попал в квартиру на втором этаже, был поврежден цокольный этаж и выбиты окна. Также в Двуречной подверглось разрушениям частное домохозяйство, уничтожена крыша и поврежден третий этаж больницы.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что российские военные все чаще выбирают в качестве целей для ударов больницы, и именно по медучреждению, а не по жилой четырехтажке в центре Харькова хотел ударить враг вечером 29 января.