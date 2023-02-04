У Дворічній армія РФ обстріляла лікарню, а у Вовчанську – дитсадок – ДСНС
Минулої доби бійці ДСНС у Харківській області 8 разів виїжджали на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів не було, як і постраждалих.
Як повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС, у місті Вовчанськ пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний навчальний заклад.
У селищі Дворічна боєприпас влучив у квартиру на другому поверсі, було пошкоджено цокольний поверх дому та вибито вікна. Також у Дворічній зазнало руйнувань приватне домогосподарство, знищено дах та пошкоджено третій поверх лікарні.
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Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові все частіше обирають цілями для ударів лікарні, і саме в медустанову, а не в житлову чотириповерхівку в центрі Харкова хотів влучити ворог увечері 29 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 09:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби бійці ДСНС у Харківській області 8 разів виїжджали на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів не було, як і постраждалих.".