У Дворічній армія РФ обстріляла лікарню, а у Вовчанську – дитсадок – ДСНС

Минулої доби бійці ДСНС у Харківській області 8 разів виїжджали на місця влучання ворожих боєприпасів. Пожеж внаслідок обстрілів не було, як і постраждалих.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС, у місті Вовчанськ пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний навчальний заклад.

У селищі Дворічна боєприпас влучив у квартиру на другому поверсі, було пошкоджено цокольний поверх дому та вибито вікна. Також у Дворічній зазнало руйнувань приватне домогосподарство, знищено дах та пошкоджено третій поверх лікарні.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові все частіше обирають цілями для ударів лікарні, і саме в медустанову, а не в житлову чотириповерхівку в центрі Харкова хотів влучити ворог увечері 29 січня.