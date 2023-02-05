РФ собирают силы на Купянском направлении в Харьковской области — Генштаб ВСУ

В 347 сутки российского широкомасштабного вторжения противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Харькова, 2 российских ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел огонь по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области.