РФ собирают силы на Купянском направлении в Харьковской области — Генштаб ВСУ
В 347 сутки российского широкомасштабного вторжения противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре Харькова, 2 российских ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелка, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел огонь по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 347 сутки российского широкомасштабного вторжения противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".