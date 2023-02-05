РФ збирають сили на Куп’янському напрямку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 347 добу російського широкомасштабного вторгнення противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, 2 російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області.