РФ збирають сили на Куп’янському напрямку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
У 347 добу російського широкомасштабного вторгнення противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, 2 російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області.
Обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області.
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Ви читали новину: «РФ збирають сили на Куп’янському напрямку на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 19:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 347 добу російського широкомасштабного вторгнення противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".