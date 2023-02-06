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Спаси солдата ВСУ: в Харькове вновь срочно требуется донорская кровь

Общество 17:11   06.02.2023
Елена Нагорная
Спаси солдата ВСУ: в Харькове вновь срочно требуется донорская кровь

В Харькове закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп с отрицательным резус-фактором.

Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, кровь необходима раненым воинам ВСУ, а также гражданским.

«Мы не должны отказывать раненым в крови из-за ее дефицита. Пожалуйста! Станьте донором! Донация занимает 10 минут вашего времени. Для вас 10 минут — для человека целая жизнь», — призывают в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 17:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп с отрицательным резус-фактором.".