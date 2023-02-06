Врятуй солдата ЗСУ: у Харкові знову терміново потрібна донорська кров

У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп із негативним резус-фактором.

Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна пораненим воїнам ЗСУ, а також цивільним.

“Ми не повинні відмовляти пораненим в крові через її дефіцит. Будь ласка! Станьте донором! Донація займає 10 хвилин вашого часу. Для вас 10 хвилин — для людини ціле життя”, – закликають у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.