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Харьковская ТрО показала, как минометчики уничтожают оккупантов (видео)

Происшествия 09:31   07.02.2023
Оксана Горун
Харьковская ТрО показала, как минометчики уничтожают оккупантов (видео) Фото: кадр из видео

Аэроразведчики находят «наполненные» окопы, минометчики бьют точно в цель — видео очистки харьковской земли от врага опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.

«Разведчики с помощью дронов находят российских оккупантов и наводят на них наших минометчиков, которые очень быстро и умело могилизируют путинских орков в святой украинской земле. Именно так работают воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, защищая нашу Родину на востоке страны», — подписали видео в facebook батальона.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Нужно воскресить и снова убить. Но с уважением — защитник Харьковщины о враге

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики находят «наполненные» окопы, минометчики бьют точно в цель — видео очистки харьковской земли от врага опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны".