Харьковская ТрО показала, как минометчики уничтожают оккупантов (видео)
Фото: кадр из видео
Аэроразведчики находят «наполненные» окопы, минометчики бьют точно в цель — видео очистки харьковской земли от врага опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны.
«Разведчики с помощью дронов находят российских оккупантов и наводят на них наших минометчиков, которые очень быстро и умело могилизируют путинских орков в святой украинской земле. Именно так работают воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, защищая нашу Родину на востоке страны», — подписали видео в facebook батальона.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики находят «наполненные» окопы, минометчики бьют точно в цель — видео очистки харьковской земли от врага опубликовала пресс-служба Харьковского отдельного батальона теробороны".