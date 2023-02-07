Харківська ТрО показала, як мінометники знищують окупантів у полях (відео)
Аеророзвідники знаходять “наповнені” окопи, мінометники б’ють точно в ціль – відео очищення харківської землі від ворога опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.
“Розвідники за допомогою дронів знаходять російських окупантів та наводять на них наших мінометників, які дуже швидко та вправно могилізують путінських орків у святій українській землі. Саме так працюють воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони, захищаючи нашу Батьківщину на сході країни”, – підписали відео у фейсбуці батальйону.
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Потрібно воскресити та знову вбити. З повагою – захисник Харківщини про ворога
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківська ТрО показала, як мінометники знищують окупантів у полях (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники знаходять “наповнені” окопи, мінометники б’ють точно в ціль – відео очищення харківської землі від ворога опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони".