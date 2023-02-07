Харківська ТрО показала, як мінометники знищують окупантів у полях (відео)

Аеророзвідники знаходять “наповнені” окопи, мінометники б’ють точно в ціль – відео очищення харківської землі від ворога опублікувала пресслужба Харківського окремого батальйону тероборони.

“Розвідники за допомогою дронів знаходять російських окупантів та наводять на них наших мінометників, які дуже швидко та вправно могилізують путінських орків у святій українській землі. Саме так працюють воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони, захищаючи нашу Батьківщину на сході країни”, – підписали відео у фейсбуці батальйону.