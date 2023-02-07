На Харьковщине 10 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах гражданской инфраструктуры Украины оккупационными войсками за минувшие сутки.
«Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная. На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области», — перечислили в утренней сводке ГШ 7 февраля.
В целом по территории Украины за сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из РСЗО. В частности — по гражданским объектам Харьковской области.
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В Генштабе продолжают сообщать о том, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. Однако в списке населенных пунктов, где конкретно были отражены удары противника, находящихся на Харьковщине нет.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 07:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах гражданской инфраструктуры Украины оккупационными войсками за минувшие сутки".