На Харьковщине 10 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах гражданской инфраструктуры Украины оккупационными войсками за минувшие сутки.

«Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная. На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области», — перечислили в утренней сводке ГШ 7 февраля.

В целом по территории Украины за сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из РСЗО. В частности — по гражданским объектам Харьковской области.

В Генштабе продолжают сообщать о том, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. Однако в списке населенных пунктов, где конкретно были отражены удары противника, находящихся на Харьковщине нет.