На Харківщині 10 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та обстріли цивільної інфраструктури України окупаційними військами за минулу добу.

“Обстрілів зазнали районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Червоне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області”, – перерахували у зведенні Генштабу 7 лютого.

Загалом по території України за добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів із РСЗВ. Зокрема – по цивільних об’єктах Харківської області.

У Генштабі продовжують повідомляти, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Однак у списку населених пунктів, де конкретно було відбито атаки противника, тих, що на Харківщині, немає.