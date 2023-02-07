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На Харківщині 10 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів – Генштаб

Події 07:21   07.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині 10 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та обстріли цивільної інфраструктури України окупаційними військами за минулу добу.

“Обстрілів зазнали районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Червоне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області”, перерахували у зведенні Генштабу 7 лютого.

Загалом по території України за добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів із РСЗВ. Зокрема – по цивільних об’єктах Харківської області.

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У Генштабі продовжують повідомляти, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Однак у списку населених пунктів, де конкретно було відбито атаки противника, тих, що на Харківщині, немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 07:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та обстріли цивільної інфраструктури України окупаційними військами за минулу добу".