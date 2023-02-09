Участвовала в совещаниях оккупантов: жительницу Харьковщины будут судить
Под суд пойдет 44-летняя женщина из Изюмского района, которая добровольно заняла должность в оккупационной администрации.
«По данным следствия, во время оккупации с. Морозовка Изюмского района местная жительница решила сотрудничать с представителями вс рф. В августе она заняла должность т.н. «начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА». Обвиняемая принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, обеспечивала оформление документации о приеме работников и организовывала работу отдела», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Судить наемную работницу захватчиков будут в Новомосковском горрайонном суде Днепропетровской области. Ее обвиняют в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в оккупационной администрации государства-агрессора. По этой статье деятельнице грозят от 5 до 10 лет за решеткой.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 44-летняя женщина из Изюмского района, которая добровольно заняла должность в оккупационной администрации".