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Брала участь у нарадах окупантів: мешканку Харківщини судитимуть

Суспільство 10:01   09.02.2023
Оксана Горун
Брала участь у нарадах окупантів: мешканку Харківщини судитимуть

Під суд піде 44-річна жінка з Ізюмського району, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації.

За даними слідства, під час окупації с. Морозівка Ізюмського району місцева мешканка вирішила співпрацювати з представниками зс рф. У серпні вона обійняла посаду т. зв. “начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА”. Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • Судитимуть найману робітницю загарбників у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Її звинувачують у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора. За цією статтею діячці загрожують від 5 до 10 років за ґратами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 44-річна жінка з Ізюмського району, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації".