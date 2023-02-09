Брала участь у нарадах окупантів: мешканку Харківщини судитимуть
Під суд піде 44-річна жінка з Ізюмського району, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації.
“За даними слідства, під час окупації с. Морозівка Ізюмського району місцева мешканка вирішила співпрацювати з представниками зс рф. У серпні вона обійняла посаду т. зв. “начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА”. Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Судитимуть найману робітницю загарбників у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Її звинувачують у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора. За цією статтею діячці загрожують від 5 до 10 років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 44-річна жінка з Ізюмського району, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації".