Брала участь у нарадах окупантів: мешканку Харківщини судитимуть

Під суд піде 44-річна жінка з Ізюмського району, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації.

“За даними слідства, під час окупації с. Морозівка Ізюмського району місцева мешканка вирішила співпрацювати з представниками зс рф. У серпні вона обійняла посаду т. зв. “начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА”. Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Судитимуть найману робітницю загарбників у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Її звинувачують у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора. За цією статтею діячці загрожують від 5 до 10 років за ґратами.