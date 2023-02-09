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В Купянске армия РФ ударила по домовладению: бойцы ГСЧС тушили пожар (фото)

Происшествия 18:22   09.02.2023
Елена Нагорная
В Купянске армия РФ ударила по домовладению: бойцы ГСЧС тушили пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Чрезвычайники утром 9 февраля тушили пожар в городе Купянск Харьковской области. В результате обстрела российских военных произошло возгорание на территории частного домовладения.

Сообщение о пожаре поступило в 08:45, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Чрезвычайникам Харьковщины помогали тушить огонь пожарные из Луганска на автоцистернах. Горела хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров.

В 09:37 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники утром 9 февраля тушили пожар в городе Купянск Харьковской области. В результате обстрела российских военных произошло возгорание на территории частного домовладения.".