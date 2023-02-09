В Купянске армия РФ ударила по домовладению: бойцы ГСЧС тушили пожар (фото)

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Чрезвычайники утром 9 февраля тушили пожар в городе Купянск Харьковской области. В результате обстрела российских военных произошло возгорание на территории частного домовладения.

Сообщение о пожаре поступило в 08:45, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Чрезвычайникам Харьковщины помогали тушить огонь пожарные из Луганска на автоцистернах. Горела хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров.

В 09:37 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области