В Купянске армия РФ ударила по домовладению: бойцы ГСЧС тушили пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Чрезвычайники утром 9 февраля тушили пожар в городе Купянск Харьковской области. В результате обстрела российских военных произошло возгорание на территории частного домовладения.
Сообщение о пожаре поступило в 08:45, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Чрезвычайникам Харьковщины помогали тушить огонь пожарные из Луганска на автоцистернах. Горела хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров.
В 09:37 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники утром 9 февраля тушили пожар в городе Купянск Харьковской области. В результате обстрела российских военных произошло возгорание на территории частного домовладения.".