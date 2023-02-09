У Куп’янську армія РФ вдарила по домоволодінню – зайнялася пожежа (фото)
Надзвичайники вранці 9 лютого гасили пожежу у місті Куп’янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу російських військових сталося загоряння на території приватного домоволодіння.
Повідомлення про пожежу надійшло о 08:45, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
Надзвичайникам Харківщини допомагали гасити вогонь пожежники із Луганська на автоцистернах. Горіла господарська споруда на площі 70 квадратних метрів.
О 09:37 пожежу повністю загасили. Постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Читайте також: Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, які коштували життя людям
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Куп’янську армія РФ вдарила по домоволодінню – зайнялася пожежа (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники вранці 9 лютого гасили пожежу у місті Куп’янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу російських військових сталося загоряння на території приватного домоволодіння.".