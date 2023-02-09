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У Куп’янську армія РФ вдарила по домоволодінню – зайнялася пожежа (фото)

Події 18:22   09.02.2023
Олена Нагорна
У Куп’янську армія РФ вдарила по домоволодінню – зайнялася пожежа (фото)

Надзвичайники вранці 9 лютого гасили пожежу у місті Куп’янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу російських військових сталося загоряння на території приватного домоволодіння.

Повідомлення про пожежу надійшло о 08:45, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Надзвичайникам Харківщини допомагали гасити вогонь пожежники із Луганська на автоцистернах. Горіла господарська споруда на площі 70 квадратних метрів.

О 09:37 пожежу повністю загасили. Постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники вранці 9 лютого гасили пожежу у місті Куп’янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу російських військових сталося загоряння на території приватного домоволодіння.".