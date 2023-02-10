Из-за ракетной атаки на Харьковщине опаздывают пригородные поезда
10 февраля изменено движение некоторых пригородных поездов регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця».
ЮЖД вынуждена ограничить движение пригородного поезда № 6685 Харьков-Пассажирский-Красноград по станции Кварцевой. Пассажиры могут пересесть на станции Кварцевый на пригородный поезд № 6687 сообщением Харьков-Пассажирский-Красноград.
Также ограничено движение пригородных поездов № 6513 Харьков-Пассажирский-Гавриловка по станции Лозовая; № 6511 Харьков-Пассажирский – Лихачево по станции Бирки (по ст. Бирки предусмотрена посадка на поезд № 6513 сообщением Харьков-Пассажирский – Лозовая).
10 февраля не будут курсировать пригородные поезда. №№6656/6655 Красноград–Лозовая–Красноград; №№6691/6690 Харьков-Пассажирский-Красноград-Харьков-Пассажирский; № 6522 Лихачево-Харьков-Пассажирский; №№6853/6856 Харьков-Пассажирский-Лозовая-Харьков-Пассажирский.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 12:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 февраля изменено движение некоторых пригородных поездов регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця».".