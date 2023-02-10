Через ракетну атаку на Харківщині змінився рух приміських поїздів
10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”.
Південна залізниця змушена обмежити рух приміського поїзда № 6685 Харків-Пасажирський-Красноград станцією Кварцевої. Пасажири можуть пересісти на станції Кварцовий приміським поїздом № 6687 сполученням Харків-Пасажирський-Красноград.
Також обмежено рух приміських поїздів №6513 Харків-Пасажирський-Гаврилівка по станції Лозова; № 6511 Харків-Пасажирський – Лихачове по станції Бірки (за ст. Бірки передбачена посадка на потяг № 6513 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова).
10 лютого не курсуватимуть приміські потяги. №№6656/6655 Красноград-Лозова-Красноград; №№6691/6690 Харків-Пасажирський-Красноград-Харків-Пасажирський; № 6522 Лихачово-Харків-Пасажирський; №№6853/6856 Харків-Пасажирський-Лозова-Харків-Пасажирський.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 12:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”.".