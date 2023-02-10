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Через ракетну атаку на Харківщині змінився рух приміських поїздів

Суспільство 12:52   10.02.2023
Оксана Якушко
Через ракетну атаку на Харківщині змінився рух приміських поїздів

10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”.

Південна залізниця змушена обмежити рух приміського поїзда № 6685 Харків-Пасажирський-Красноград станцією Кварцевої. Пасажири можуть пересісти на станції Кварцовий приміським поїздом № 6687 сполученням Харків-Пасажирський-Красноград.

Також обмежено рух приміських поїздів №6513 Харків-Пасажирський-Гаврилівка по станції Лозова; № 6511 Харків-Пасажирський – Лихачове по станції Бірки (за ст. Бірки передбачена посадка на потяг № 6513 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова).

10 лютого не курсуватимуть приміські потяги. №№6656/6655 Красноград-Лозова-Красноград; №№6691/6690 Харків-Пасажирський-Красноград-Харків-Пасажирський; № 6522 Лихачово-Харків-Пасажирський; №№6853/6856 Харків-Пасажирський-Лозова-Харків-Пасажирський.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”.".