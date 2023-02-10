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Опубликованы фото с мест утренних «прилетов» в Харькове

Происшествия 11:39   10.02.2023
Оксана Горун
Опубликованы фото с мест утренних «прилетов» в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковская областная прокуратура и полиция показали воронки и разрушения в местах «прилетов», а также части ракет, которые с мест падения убирали сотрудники ГСЧС.

«По данным следствия, 10 февраля около 4:00 российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Кроме того, зафиксирован вражеский удар по Слободскому району г. Харькова. Одна из ракет попала на территорию складских помещений, поврежден автомобиль. Также топливная часть ракеты рухнула на территорию частного предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 3

По данным правоохранителей, враг выпустил по Харьковской области ракеты типа С-300.

Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 2

    Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на сейчас нашли 12 мест «прилетов». При этом взрывов было больше. Места, где разорвались остальные ракеты, еще ищут. Это могут быть поля и посадки, так как еще о каких-либо разрушениях неизвестно.

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 10

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 7

    Фото: ГУНП в Харьковской области

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 6
    Фото: ГУНП в Харьковской области

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 9

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и полиция показали воронки и разрушения в местах «прилетов», а также части ракет, которые с мест падения убирали сотрудники ГСЧС".