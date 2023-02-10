Опубликованы фото с мест утренних «прилетов» в Харькове

Харьковская областная прокуратура и полиция показали воронки и разрушения в местах «прилетов», а также части ракет, которые с мест падения убирали сотрудники ГСЧС.

«По данным следствия, 10 февраля около 4:00 российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Кроме того, зафиксирован вражеский удар по Слободскому району г. Харькова. Одна из ракет попала на территорию складских помещений, поврежден автомобиль. Также топливная часть ракеты рухнула на территорию частного предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, враг выпустил по Харьковской области ракеты типа С-300.

Читайте также: В Харькове водитель BMW предлагал взятку полиции

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на сейчас нашли 12 мест «прилетов». При этом взрывов было больше. Места, где разорвались остальные ракеты, еще ищут. Это могут быть поля и посадки, так как еще о каких-либо разрушениях неизвестно.

Фото: ГУНП в Харьковской области