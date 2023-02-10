Live
  • П’ятниця 10.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Опубліковано фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові

Події 11:39   10.02.2023
Оксана Горун
Опубліковано фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові Фото ГУНП у Харківській області

Харківська обласна прокуратура та поліція показали вирви та руйнування в місцях “прильотів”, а також частини ракет, які з місць падіння прибирали співробітники ДСНС.

За даними слідства, 10 лютого близько 4:00 російські військові завдали масований ракетний удар по Харкову та Харківській області. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, зафіксовано ворожий удар по Слобідському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію складських приміщень, пошкоджено автомобіль. Також паливна частина ракети впала на територію приватного підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 3

За даними правоохоронців, ворог випустив по Харківській області ракети типу С-300.

Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 5

  • Читайте також: Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, які коштували життя людям

    • Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 2

    Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі знайшли 12 місць “прильотів”. При цьому вибухів було більше. Місця, де розірвалися решта ракет, ще шукають. Це можуть бути поля та посадки, бо про ще про якісь руйнування невідомо.

    Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 10

    Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 7

    Фото: ГУНП у Харківській області

    Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 6

    Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 9

    Наслідки ракетних ударів по Харкову 10 лютого 2023 4

    Последствия ракетных ударов по Харькову 10 февраля 2023

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:39
    Опубліковано фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
    11:09
    У Харківському районі ракетним ударом поранено семеро людей – Синєгубов
    10:19
    Удар по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – Терехов
    09:17
    Ворог бив уночі по Харкову та області ракетами С-300 – Синєгубов
    08:58
    Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Опубліковано фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та поліція показали вирви та руйнування в місцях “прильотів”, а також частини ракет, які з місць падіння прибирали співробітники ДСНС".