Опубліковано фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові

Харківська обласна прокуратура та поліція показали вирви та руйнування в місцях “прильотів”, а також частини ракет, які з місць падіння прибирали співробітники ДСНС.

“За даними слідства, 10 лютого близько 4:00 російські військові завдали масований ракетний удар по Харкову та Харківській області. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, зафіксовано ворожий удар по Слобідському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію складських приміщень, пошкоджено автомобіль. Також паливна частина ракети впала на територію приватного підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, ворог випустив по Харківській області ракети типу С-300.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі знайшли 12 місць “прильотів”. При цьому вибухів було більше. Місця, де розірвалися решта ракет, ще шукають. Це можуть бути поля та посадки, бо про ще про якісь руйнування невідомо.

Фото: ГУНП у Харківській області