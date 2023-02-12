Армия РФ нанесла авиаудар по Волчанску, разрушены 13 домов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг произвел массированные обстрелы и нанес авиаудар по приграничному городу на Харьковщине.

«В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что за минувшие сутки враг обстреливал посредством артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

«Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов», — уточнил начальник ХОВА.

Напомним, Олег Синегубов сообщил также подробности о ночном ракетном ударе по Харькову. Предварительно его нанесли ракетами С-300. Повреждено депо «Новой почты», также был масштабный пожар на одном из предприятий.