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Армия РФ нанесла авиаудар по Волчанску, разрушены 13 домов — Синегубов

Происшествия 09:14   12.02.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудар по Волчанску, разрушены 13 домов — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг произвел массированные обстрелы и нанес авиаудар по приграничному городу на Харьковщине.

«В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что за минувшие сутки враг обстреливал посредством артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

«Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов», — уточнил начальник ХОВА.

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    • Напомним, Олег Синегубов сообщил также подробности о ночном ракетном ударе по Харькову. Предварительно его нанесли ракетами С-300. Повреждено депо «Новой почты», также был масштабный пожар на одном из предприятий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг произвел массированные обстрелы и нанес авиаудар по приграничному городу на Харьковщине".