Армія РФ завдала авіаудару по Вовчанську, зруйновано 13 будинків – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог здійснив масовані обстріли та завдав авіаудару по прикордонному місту на Харківщині.
“Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарські споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також зазначив, що за минулу добу ворог обстрілював за допомогою артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
“Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів”, – уточнив начальник ХОВА.
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Нагадаємо, Олег Синєгубов повідомив також подробиці про нічний ракетний удар по Харкову. Попередньо його завдали ракетами С-300. Пошкоджено депо “Нової пошти”, також була масштабна пожежа на одному з підприємств.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог здійснив масовані обстріли та завдав авіаудару по прикордонному місту на Харківщині".