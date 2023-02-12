На Харьковщине в результате обстрела есть раненый — Мельник
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрел 12 февраля очередной раз попал Волчанск.
«В результате вражеского обстрела города Волчанск, который произошел сегодня вечером, поврежден один из частных домов. Также пострадал местный житель 1976 года», — написал Мельник в telegram.
Ранее Генштаб ВСУ также информировал об обстрелах Волчанска в сводке на 18:00 12 февраля. Также, по данным ГШ, на Купянском направлении под огнем противника оказались Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое, а на Слобожанском — Амбарное и Двуречная.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 19:49;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что под обстрел 12 февраля очередной раз попал Волчанск".