На Харківщині в результаті обстрілу є поранений – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що під обстріл 12 лютого вкотре потрапив Вовчанськ.

“Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався сьогодні ввечері, пошкоджено один із приватних будинків. Також постраждав місцевий житель 1976 року народження”, – написав Мельник у телеграмі.

Раніше Генштаб ЗСУ також інформував про обстріл Вовчанська у зведенні на 18:00 12 лютого. Також, за даними ГШ, на Куп’янському напрямку під вогнем противника опинилися Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове, а на Слобожанському — Амбарне та Дворічна.