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Противник нанес 3 ракетных удара по Харькову и авиаудар у Волчанска — Генштаб

Происшествия 07:09   12.02.2023
Оксана Горун
Противник нанес 3 ракетных удара по Харькову и авиаудар у Волчанска — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 12 февраля сообщил о вражеских ударах по Харьковской области.

«За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, три из них — по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых — с применением БпЛА «Шахед-136», — сообщили в Генштабе.

Там также проинформировали об обстрелах Харьковщины на Слобожанском и Купянском направлениях. На Слобожанском под ударом оказались Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная. На Купянском — Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое.

«Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска», — отметили в сводке ГШ.

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    • Напомним, взрывы прогремели в Харькове 11 февраля после 23:00. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ракетами С-300 по объекту критической инфраструктуры. Известно об одном раненом — 35-летнем мужчине.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 07:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 12 февраля сообщил о вражеских ударах по Харьковской области".