Противник завдав ракетні удари по Харкову та авіаудар у Вовчанська – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 лютого повідомив про ворожі удари по Харківській області.

“За добу противник завдав 12 ракетних ударів, три з них – по цивільній інфраструктурі Харкова, і 32 авіаційні удари, 6 з яких – із застосуванням БпЛА “Шахед-136”, – повідомили в Генштабі.

Там також поінформували про обстріли Харківщини на Слобожанському та Куп’янському напрямках. На Слобожанському під ударом опинилися Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. На Куп’янському – – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове.

“Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища та Вовчанська”, – зазначили у зведенні ГШ.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 11 лютого після 23:00. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ракетами С-300 по об’єкту критичної інфраструктури. Відомо про одного пораненого – 35-річного чоловіка.