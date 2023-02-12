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Противник завдав ракетні удари по Харкову та авіаудар у Вовчанська – Генштаб

Події 07:09   12.02.2023
Оксана Горун
Противник завдав ракетні удари по Харкову та авіаудар у Вовчанська – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 лютого повідомив про ворожі удари по Харківській області.

“За добу противник завдав 12 ракетних ударів, три з них – по цивільній інфраструктурі Харкова, і 32 авіаційні удари, 6 з яких – із застосуванням БпЛА “Шахед-136”, – повідомили в Генштабі.

Там також поінформували про обстріли Харківщини на Слобожанському та Куп’янському напрямках. На Слобожанському під ударом опинилися Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. На Куп’янському – – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове.

“Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища та Вовчанська”, – зазначили у зведенні ГШ.

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    • Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 11 лютого після 23:00. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ракетами С-300 по об’єкту критичної інфраструктури. Відомо про одного пораненого – 35-річного чоловіка.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 07:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 лютого повідомив про ворожі удари по Харківській області".