ГСЧС сообщила о разрушениях из-за обстрелов в Купянске, Волчанске и Двуречной
Спасатели ГСЧС за минувшие сутки восемь раз выезжали проверять места «прилетов» на Харьковщине.
«Город Купянск – повреждения и разрушения получили жилые дома и хозяйственные сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено. Город Волчанск – повреждения и разрушения получили административное здание, жилые дома и хозяйственные сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено. Поселок Двухлетняя – повреждения и разрушения получили административное здание и двухэтажное жилое здание. Жертв и пострадавших не обнаружено», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты Харьковщины еще подверглись обстрелам. По информации Генштаба, враг атаковал населенный пункт Гряниковка неподалеку от Двуречной.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС за минувшие сутки восемь раз выезжали проверять места «прилетов» на Харьковщине".