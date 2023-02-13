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ГСЧС сообщила о разрушениях из-за обстрелов в Купянске, Волчанске и Двуречной

Происшествия 07:54   13.02.2023
Оксана Горун
ГСЧС сообщила о разрушениях из-за обстрелов в Купянске, Волчанске и Двуречной

Спасатели ГСЧС за минувшие сутки восемь раз выезжали проверять места «прилетов» на Харьковщине.

«Город Купянск – повреждения и разрушения получили жилые дома и хозяйственные сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено. Город Волчанск – повреждения и разрушения получили административное здание, жилые дома и хозяйственные сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено. Поселок Двухлетняя – повреждения и разрушения получили административное здание и двухэтажное жилое здание. Жертв и пострадавших не обнаружено», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • Ранее Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты Харьковщины еще подверглись обстрелам. По информации Генштаба, враг атаковал населенный пункт Гряниковка неподалеку от Двуречной.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС за минувшие сутки восемь раз выезжали проверять места «прилетов» на Харьковщине".