ДСНС повідомила про руйнування в Куп’янську, Вовчанську та Дворічній

Рятувальники ДСНС за минулу добу вісім разів виїжджали перевіряти місця прильотів на Харківщині.

“Місто Куп’янськ – пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Місто Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Селище Дворічна – пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля. Жертв та постраждалих не виявлено”, — перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, які населені пункти Харківщини ще зазнали обстрілів. За інформацією Генштабу, ворог атакував населений пункт Гряниківка неподалік Дворічної.