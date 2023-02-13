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ДСНС повідомила про руйнування в Куп’янську, Вовчанську та Дворічній

Події 07:54   13.02.2023
Оксана Горун
ДСНС повідомила про руйнування в Куп’янську, Вовчанську та Дворічній

Рятувальники ДСНС за минулу добу вісім разів виїжджали перевіряти місця прильотів на Харківщині.

“Місто Куп’янськ – пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Місто Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Селище Дворічна – пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля. Жертв та постраждалих не виявлено”, — перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, які населені пункти Харківщини ще зазнали обстрілів. За інформацією Генштабу, ворог атакував населений пункт Гряниківка неподалік Дворічної.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 07:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС за минулу добу вісім разів виїжджали перевіряти місця прильотів на Харківщині".