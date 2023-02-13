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Очередной коллаборант из Купянска: разоблачен «начальник» по лесам

Происшествия 21:52   13.02.2023
Елена Нагорная
Очередной коллаборант из Купянска: разоблачен «начальник» по лесам Фото: Сергей Болвинов

Мужчине, который во время оккупации города Купянск Харьковской области занял руководящую должность в лесном хозяйстве, заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, мужчина 1982 года рождения присоединился к оккупантам и стал «начальником управления лесного хозяйства».

«Следствие установило, что с конца июня до деоккупации этот мужчина организовывал работу лесных хозяйств, платил заработные платы и руководил работниками — они готовили топливную древесину, перерегистрировали автомобили и составляли трудовые договоры», — рассказал Болвинов.

Максимальное наказание, которое грозит коллаборанту, — десять лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчине, который во время оккупации города Купянск Харьковской области занял руководящую должность в лесном хозяйстве, заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).".