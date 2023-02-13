Очередной коллаборант из Купянска: разоблачен «начальник» по лесам
Мужчине, который во время оккупации города Купянск Харьковской области занял руководящую должность в лесном хозяйстве, заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).
Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его словам, мужчина 1982 года рождения присоединился к оккупантам и стал «начальником управления лесного хозяйства».
«Следствие установило, что с конца июня до деоккупации этот мужчина организовывал работу лесных хозяйств, платил заработные платы и руководил работниками — они готовили топливную древесину, перерегистрировали автомобили и составляли трудовые договоры», — рассказал Болвинов.
Максимальное наказание, которое грозит коллаборанту, — десять лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчине, который во время оккупации города Купянск Харьковской области занял руководящую должность в лесном хозяйстве, заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).".