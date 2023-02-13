Черговий колаборант із Куп’янська: викрито “начальника” по лісах
Чоловікові, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області обійняв керівну посаду у лісовому господарстві, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ).
Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, чоловік 1982 року народження приєднався до окупантів та став “начальником управління лісового господарства”.
“Слідство встановило, що з кінця червня до деокупації цей чоловік організовував роботу лісових господарств, сплачував заробітні плати та керував працівниками – вони готували паливну деревину, перереєстровували автомобілі та складали трудові договори”, – розповів Болвінов.
Максимальне покарання, яке загрожує колаборантові, – десять років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 21:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловікові, який під час окупації міста Куп’янськ Харківської області обійняв керівну посаду у лісовому господарстві, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ).".