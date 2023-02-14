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Синегубов сообщил об одном раненом на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:35   14.02.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил об одном раненом на Харьковщине за сутки

В Харьковской области ранен сотрудник облэнерго — он подорвался на противопехотной мине «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера возле села Новая Гусаровка на противопехотной мине «Лепесток» взорвался 46-летний работник «Харьковоблэнерго». Госпитализирован в тяжелом состоянии», — отметил Синегубов.

Он проинформировал, что враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

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«Ночью оккупанты били по с. Моначиновка Купянского района. Повреждено здание сельского клуба. К счастью, без пострадавших. Больше всего от обстрелов страдает г. Волчанск Чугуевского района. Там за сутки повреждены, по меньшей мере, 6 жилых домов, витрины торговых павильонов и магазинов, здания объекта гражданской промышленности, админздание «Укртелекома». В Купянске, пгт Двуречная и окрестных селах повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 08:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ранен сотрудник облэнерго — он подорвался на противопехотной мине «Лепесток», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".