Синєгубов повідомив про одного пораненого на Харківщині за добу
У Харківській області поранено співробітника обленерго – він підірвався на протипіхотній міні “Пелюстка”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
” Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 46-річний працівник “Харківобленерго”. Госпіталізований у важкому стані”, – зазначив Синєгубов.
Він поінформував, що ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.
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“Вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп’янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих. Найбільше від обстрілів потерпає м. Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об’єкта цивільної промисловості, адмінбудівля “Укртелекому”. У Куп’янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди”, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поранено співробітника обленерго – він підірвався на протипіхотній міні “Пелюстка”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".