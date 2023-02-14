Синєгубов повідомив про одного пораненого на Харківщині за добу

У Харківській області поранено співробітника обленерго – він підірвався на протипіхотній міні “Пелюстка”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

” Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 46-річний працівник “Харківобленерго”. Госпіталізований у важкому стані”, – зазначив Синєгубов.

Він поінформував, що ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.

“Вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп’янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих. Найбільше від обстрілів потерпає м. Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об’єкта цивільної промисловості, адмінбудівля “Укртелекому”. У Куп’янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди”, – перерахував Синєгубов.