Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов

Сотрудникам ГСЧС пришлось возвращаться в часть из-за очередного обстрела села Подолы Купянской громады на Харьковщине.

«Пожар, вызванный врагом, произошел в 17:39 в с. Подолы Купянской громады. Там горел частный дом на площади 100 кв. м. В 19:00 спасатели 44-й ДРПЧ локализовали огонь, но затем были вынуждены вернуться к месту постоянной дислокации в связи с повторными обстрелами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки спасатели несколько раз выезжали осматривать места «прилетов».

«Г. Купянск – повреждены 6 частных домовладений и 1 жилая двухэтажка; поселок Двуречное – поврежден жилой дом, уничтожена хозяйственная постройка; г. Волчанск – повреждения и разрушения получили 6 частных домов, 6 производственных и коммерческих заведений; село Синельниково – повреждены 2 частных дома; село Лиман – повреждения получило 1 частное домохозяйство», — перечислили спасатели в сводке.