Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов
Сотрудникам ГСЧС пришлось возвращаться в часть из-за очередного обстрела села Подолы Купянской громады на Харьковщине.
«Пожар, вызванный врагом, произошел в 17:39 в с. Подолы Купянской громады. Там горел частный дом на площади 100 кв. м. В 19:00 спасатели 44-й ДРПЧ локализовали огонь, но затем были вынуждены вернуться к месту постоянной дислокации в связи с повторными обстрелами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также за сутки спасатели несколько раз выезжали осматривать места «прилетов».
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«Г. Купянск – повреждены 6 частных домовладений и 1 жилая двухэтажка; поселок Двуречное – поврежден жилой дом, уничтожена хозяйственная постройка; г. Волчанск – повреждения и разрушения получили 6 частных домов, 6 производственных и коммерческих заведений; село Синельниково – повреждены 2 частных дома; село Лиман – повреждения получило 1 частное домохозяйство», — перечислили спасатели в сводке.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудникам ГСЧС пришлось возвращаться в часть из-за очередного обстрела села Подолы Купянской громады на Харьковщине".