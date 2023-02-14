Live
  • Вторник 14.02.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🔴

Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов

Происшествия 08:48   14.02.2023
Оксана Горун
Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов

Сотрудникам ГСЧС пришлось возвращаться в часть из-за очередного обстрела села Подолы Купянской громады на Харьковщине.

«Пожар, вызванный врагом, произошел в 17:39 в с. Подолы Купянской громады. Там горел частный дом на площади 100 кв. м. В 19:00 спасатели 44-й ДРПЧ локализовали огонь, но затем были вынуждены вернуться к месту постоянной дислокации в связи с повторными обстрелами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки спасатели несколько раз выезжали осматривать места «прилетов».

Читайте также: Враг продолжил атаковать Гряниковку на Харьковщине — данные Генштаба

«Г. Купянск – повреждены 6 частных домовладений и 1 жилая двухэтажка; поселок Двуречное – поврежден жилой дом, уничтожена хозяйственная постройка; г. Волчанск – повреждения и разрушения получили 6 частных домов, 6 производственных и коммерческих заведений; село Синельниково – повреждены 2 частных дома; село Лиман – повреждения получило 1 частное домохозяйство», — перечислили спасатели в сводке.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:35
Синегубов сообщил об одном раненом на Харьковщине за сутки
20:21
Ракетный удар по вузу в Харькове: разбор завалов продолжается (фото)
11:46
Враг утром обстрелял Купянск: пострадали 7 частных домов и двухэтажка
07:54
ГСЧС сообщила о разрушениях из-за обстрелов в Купянске, Волчанске и Двуречной
18:19
Волчанск и Двуречная попали под обстрелы врага — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудникам ГСЧС пришлось возвращаться в часть из-за очередного обстрела села Подолы Купянской громады на Харьковщине".