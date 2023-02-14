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Рятувальники на Харківщині переривали гасіння пожежі через повторні обстріли

Події 08:48   14.02.2023
Оксана Горун
Рятувальники на Харківщині переривали гасіння пожежі через повторні обстріли

Співробітникам ДСНС довелося повертатися до частини через черговий обстріл села Подоли Куп’янської громади на Харківщині.

“Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17:39 у с. Подоли Куп’янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 кв.м. О 19:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв’язку з повторними обстрілами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники кілька разів виїжджали оглядати місця прильотів.

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“М. Куп’янськ – пошкоджені 6 приватних домоволодінь і 1 житлова двоповерхівка; селище Дворічне – пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда; м. Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 6 приватних осель, 6 виробничих та комерційних закладів; село Синельникове – пошкоджені 2 приватних будинки; село Лиман – ушкоджень зазнало 1 приватне домогосподарство”, – перерахували рятувальники у зведенні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітникам ДСНС довелося повертатися до частини через черговий обстріл села Подоли Куп’янської громади на Харківщині".