Рятувальники на Харківщині переривали гасіння пожежі через повторні обстріли
Співробітникам ДСНС довелося повертатися до частини через черговий обстріл села Подоли Куп’янської громади на Харківщині.
“Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17:39 у с. Подоли Куп’янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 кв.м. О 19:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв’язку з повторними обстрілами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також за добу рятувальники кілька разів виїжджали оглядати місця прильотів.
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“М. Куп’янськ – пошкоджені 6 приватних домоволодінь і 1 житлова двоповерхівка; селище Дворічне – пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда; м. Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 6 приватних осель, 6 виробничих та комерційних закладів; село Синельникове – пошкоджені 2 приватних будинки; село Лиман – ушкоджень зазнало 1 приватне домогосподарство”, – перерахували рятувальники у зведенні.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітникам ДСНС довелося повертатися до частини через черговий обстріл села Подоли Куп’янської громади на Харківщині".