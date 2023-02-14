Рятувальники на Харківщині переривали гасіння пожежі через повторні обстріли

Співробітникам ДСНС довелося повертатися до частини через черговий обстріл села Подоли Куп’янської громади на Харківщині.

“Пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17:39 у с. Подоли Куп’янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 кв.м. О 19:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв’язку з повторними обстрілами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники кілька разів виїжджали оглядати місця прильотів.

“М. Куп’янськ – пошкоджені 6 приватних домоволодінь і 1 житлова двоповерхівка; селище Дворічне – пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда; м. Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 6 приватних осель, 6 виробничих та комерційних закладів; село Синельникове – пошкоджені 2 приватних будинки; село Лиман – ушкоджень зазнало 1 приватне домогосподарство”, – перерахували рятувальники у зведенні.