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В Харьковской области использовали почти 1,5 тысячи м3 смеси против снега

Общество 12:43   14.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области использовали почти 1,5 тысячи м3 смеси против снега

В течение дня в регионе будут осадки в виде мокрого снега, сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», передает ХОВА.

Температура воздуха будет составлять от +3 днем до -3 ночью – на дорогах ожидается образование гололеда. Для обеспечения проезда дорожники задействовали 47 единиц спецтехники и 60 человек. Дорожное покрытие мокрое, обработанное песчано-солевой смесью.

Для обеспечения проезда по трассам государственного значения задействовали более 130 единиц спецтехники и использовано 1442 м3 песчано-солевой смеси. Обработка противогололедными материалами дорог государственного значения продолжается.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. При возникновении осложнений движения ГП «Дороги Харьковщины» просят немедленно известить диспетчерскую службу по телефону: +38 (057) 336-77-00.

Также при необходимости автомобилистов просят обращаться в Единый контакт-центр Укравтодора: +38 (067) 400-60-80.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мокрый снег и гололедица. В Харьковской области ожидают ухудшение погоды".