На Харківщині використали майже 1,5 тисячі м3 суміші проти снігу

Протягом дня у регіоні опади у вигляді мокрого снігу, повідомили у ДП «Дороги Харківщини», передає ХОВА.

Температура повітря становитиме від +3 вдень до -3 вночі – на дорогах очікується утворення ожеледі. Для забезпечення проїзду дорожники задіяли 47 одиниць спецтехніки та 60 працівників. Дорожнє покриття мокре, оброблене піщано-сольовою сумішшю.

Для забезпеченням проїзду по трасах державного значення задіяли понад 130 одиниць спецтехніки та використано 1442 м3 піщано-сольової суміші. Оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення триває.

Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. У разі виникнення ускладнень руху ДП «Дороги Харківщини» просять негайно сповістити диспетчерську службу за номером телефону: +38 (057) 336-77-00.

Також за необхідності автомобілістів просять звертатися до Єдиного контакт-центру Укравтодору: +38 (067) 400-60-80.