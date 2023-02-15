Армия РФ разрушила дом культуры в Харьковской области
Разрушенный дом культуры и выбитые окна в многоэтажке — в ГСЧС подвели итоги вражеских обстрелов за сутки.
«В течение суток пожаров, вызванных врагом, не зафиксировано. 2 раза спасатели Купянска выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет. В г. Купянске зафиксированы повреждения окон в 5-этажном жилом доме, а в селе Моначиновка Кондрашовской громады разрушено здание дома культуры. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели пять раз выезжали ликвидировать пожары (все — не связанные с боевыми действиями) и дважды — на места «прилетов».
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Ранее Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов Харьковской области, а также — продолжающейся атаке на Купянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенный дом культуры и выбитые окна в многоэтажке — в ГСЧС подвели итоги вражеских обстрелов за сутки".