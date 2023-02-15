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Армия РФ разрушила дом культуры в Харьковской области

Происшествия 07:34   15.02.2023
Оксана Горун
Армия РФ разрушила дом культуры в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Разрушенный дом культуры и выбитые окна в многоэтажке — в ГСЧС подвели итоги вражеских обстрелов за сутки.

«В течение суток пожаров, вызванных врагом, не зафиксировано.  2 раза спасатели Купянска выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет. В г. Купянске зафиксированы повреждения окон в 5-этажном жилом доме, а в селе Моначиновка Кондрашовской громады разрушено здание дома культуры. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели пять раз выезжали ликвидировать пожары (все — не связанные с боевыми действиями) и дважды — на места «прилетов».

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    • Ранее Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов Харьковской области, а также — продолжающейся атаке на Купянском направлении.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 07:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенный дом культуры и выбитые окна в многоэтажке — в ГСЧС подвели итоги вражеских обстрелов за сутки".