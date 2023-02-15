Армія РФ зруйнувала будинок культури в Харківській області

Зруйнований будинок культури та вибиті вікна у багатоповерхівці – у ДСНС підбили підсумки ворожих обстрілів за добу.

“Протягом доби пожеж, спричинена ворогом, не зафіксовано. Два рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У м. Куп’янську зафіксовані пошкодження вікон у 5-поверховому житловому будинку, а в селі Моначинівка Кіндрашівської громади зруйновано будівлю будинку культури. Постраждалих немає”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники п’ять разів виїжджали ліквідувати пожежі (усі – не пов’язані з бойовими діями) та двічі – на місця “прильотів”.

Раніше Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів Харківської області, а також – атаку, що триває на Куп’янському напрямку.